Николай Досталь Фото: Борис КУДРЯВОВ

Умер Николай Досталь - российский кинорежиссёр, сценарист и актёр. Ему было 76 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

- Мы можем подтвердить эту информацию, - рассказали РИА Новости в Союзе в четверг, 19 января 2023 года. При этом "Интерфакс" пишет, что Николай Николаевич скончался в среду.

Причина его смерти, как и дата и место прощания, не сообщаются

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года. Среди его самых известных режиссерских и актерских работ - картины "Облако-рай", "Раскол", "До свидания, мальчики", за которые он был удостоен многочисленных наград.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков истребовал крупный долг у Николая Досталя. Как оказалось, коллега занял у Никиты Сергеевича в 2019 году более 16 миллионов рублей, написал расписку, что обязуется вернуть их в тот же год, но не вернул. Его жена Мариам Досталь тоже занимала у Михалкова - 8,6 миллиона рублей.