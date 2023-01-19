МИД России заявил, что потребовавший извинений от Лаврова Еврейский конгресс дискредитировал себя Фото: REUTERS

Европейский еврейский конгресс, игнорируя антисемитизм на Украине, дискредитировал сам себя, заявили в МИД России, комментируя требования организации к Сергею Лаврову извиниться за сравнение политики США в отношении РФ с действиями Адольфа Гитлера.

«Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», – отметили в российском МИД в беседе с Lenta.ru.

Как подчеркнули в ведомстве, еврейский конгресс много лет игнорировал катастрофический уровень антисемитизма на Украине, поэтому его мнение Москву не интересует.

В среду, 18 января, на пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что «как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев». Европейский еврейский конгресс назвал высказывание «постыдным сравнением» и заявил, что шокирован и потрясен этим заявлением главы МИД России.

Белый дом в свою очередь также оскорбился высказыванием Лаврова о попытках США решить «русский вопрос» методами Гитлера.