NYT: США готовы поставлять оружие Украине для наступления на Крым, невзирая на риск эскалации конфликта

США готовы поставлять оружие Украине для наступления на Крым, невзирая на риск эскалации конфликта Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена изменила свою риторику в отношении Крыма. Теперь Вашингтон рассматривает варианты поставок оружия Украине для наступления на полуостров. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в административных кругах Штатов, которые пожелали остаться неизвестными.

"В течение многих лет Соединенные Штаты настаивали на том, что Крым по-прежнему является частью Украины. Тем не менее, сейчас администрация Байдена придерживается жесткой линии, отказываясь предоставить Киеву оружие, необходимое для нападения на Крымский полуостров", - пишет издание.

После нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по российскому полуострову, даже если такой шаг увеличит риск эскалации, утверждают источники американского издания.

Долгое время военные и административные чиновники ставили под сомнение "полезность" того, чтобы Украина сосредоточила атаки на Крыму, утверждая, что у ВСУ есть" лучшие цели" в других местах на поле боя, подчеркивает издание.

В статье заявляется, что такие атаки, по мнению американских чиновников, якобы "укрепят позиции Киева на любых будущих переговорах".

США обсуждают со своими украинскими коллегами возможность использования поставляемого оружия, от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley, чтобы, возможно, нанести удар по полуострову.

Напомним, ранее в ответ на подобные угрозы в Крыму заверили что ответ на любые провокации на российской территории будет жестким.