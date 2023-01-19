В Британии узнали о планах Пентагона надавить на нового министра обороны Германии

Пентагон намерен заставить нового министра обороны ФРГ передать Украине танки Leopard Фото: ru.wikipedia.org

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин намерен убедить нового главу Минобороны Германии Бориса Писториуса разрешить передачу танков Leopard Украине, рассказали источники в Пентагоне.

По информации Reuters, глава Минобороны США «будет давить на немцев в связи с этим вопросом». Чиновники Пентагона считают, что Вашингтону удастся убедить Берлин принять положительное решении по передаче танков Киеву до конца этой недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия на этой неделе может разрешить отправку боевых танков Leopard Вооруженным силам Украины. В связи с участившимися призывами к Берлину предоставить танки, ФРГ, вероятнее всего, примет решение о поставках Leopard, пишет Bloomberg.

В начале января в правительстве ФРГ заявили, что Германия не намерена поставлять Украине танки Leopard 2.