В Евросоюзе рассматривают возможность конфискации замороженных активов ЦБ России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз рассматривает возможность конфискации замороженных активов Банка России, заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова.

«Возможно, есть вариант, который будет соответствовать международным правилам. Мы должны обсудить это также с украинскими партнерами», – сказала замглавы ЕК в интервью Politico.

В ЕС изучают возможность использования этих активов для нужд Украины, отметила Юрова.

Напомним, в марте прошлого года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в результате санкций была заморожена половина золотовалютных резервов Банка России, то есть около 300 миллиардов долларов. Часть их находится китайских юанях, поэтому Запад оказывает давление на Пекин, чтобы ограничить доступ к ним.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью ЕС является не просто заморозка российских активов в Европе, а их конфискация. Вместе с тем она отметила, что для этого необходима подготовить юридическую базу.