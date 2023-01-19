Кремль не обсуждает конфискацию имущества уехавших россиян для его передачи сиротам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле не обсуждает тема конфискации имущества покинувших Россию граждан с целью его дальнейшей передачи сиротам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждалась», – сказал официальный представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что у Кремля по этому вопросу пока нет позиции.

Напомним, ранее вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова выступила с инициативой конфисковать имущество уехавших из страны граждан и компаний из недружественных стран в пользу сирот, которые стоят в очереди на получение жилья.

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал предложение Кузнецовой. По его словам, реализовать инициативу без серьезных поправок в Уголовный кодекс страны нереально.

Как писал сайт KP.RU, спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ пунктом о конфискации имущества российских граждан, покинувших страну, за действия, которые попадают под реабилитацию нацизма и экстремизм, а также дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

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