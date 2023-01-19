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НовостиПолитика19 января 2023 9:45

Кремль не обсуждает конфискацию имущества уехавших россиян для его передачи сиротам

Пока у Кремля нет какой-либо позиции по этому вопросу
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кремль не обсуждает конфискацию имущества уехавших россиян для его передачи сиротам

Кремль не обсуждает конфискацию имущества уехавших россиян для его передачи сиротам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле не обсуждает тема конфискации имущества покинувших Россию граждан с целью его дальнейшей передачи сиротам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждалась», – сказал официальный представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что у Кремля по этому вопросу пока нет позиции.

Напомним, ранее вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова выступила с инициативой конфисковать имущество уехавших из страны граждан и компаний из недружественных стран в пользу сирот, которые стоят в очереди на получение жилья.

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал предложение Кузнецовой. По его словам, реализовать инициативу без серьезных поправок в Уголовный кодекс страны нереально.

Как писал сайт KP.RU, спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ пунктом о конфискации имущества российских граждан, покинувших страну, за действия, которые попадают под реабилитацию нацизма и экстремизм, а также дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/5102796/