"Последовал традиции": Путин искупался в проруби на Крещение

Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Фото: Пресс-служба Кремля (2022)

Российский президент Владимир Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь. Глава государства искупался в Подмосковье, сообщил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.

- Президент принимал участие в Крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. ...Он последовал своей традиции, - рассказал журналистам официальный представитель Кремля 19 января.

В прошлом году Путин тоже окунулся в прорубь в Подмосковье. После этого было опубликовано видео крещенского купания Владимира Путина.

19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. В этот праздник на Руси издревле совершается крестный ход на воду, где прорубают "иордани": проруби в виде креста. После Богослужения и водоосвящения верующие пьют освященную воду и омывают ею лицо. Крещенской водой кропят также свои дома, предметы обихода, домашних животных.