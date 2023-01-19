Песков назвал условие скорейшего окончания конфликта на Украине

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главным условием скорейшего окончания конфликта на Украине является готовность главы бывшей советской республики Владимира Зеленского к переговорам на условиях России. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Чем быстрее глава киевского режима примет требования Москвы, тем ближе сроки окончания конфликта, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков заявил, что Киев сам принял законы, которые не позволяют вести переговоры с Российский Федерацией, тем самым исключив для себя подобную возможность.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил два важных действия, которые следует выполнить Западу для возобновления переговоров с Москвой по конфликту на Украине.