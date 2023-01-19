Песков ответил на заявление Медведева о последствиях "проигрыша ядерной державы"

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о последствиях "проигрыша ядерной державы", которые следует осознавать НАТО.

Официальный представитель Кремля уточнил, что слова политика вовсе не означают, что Россия готова применить ядерное оружие из-за поставок западного вооружения Киеву или изменить оборонную доктрину.

По его словам, утверждение Медведева не расходится с ядерной доктриной.

"Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной, - уточнил Дмитрий Песков. - Читайте ядерную доктрину. Никаких противоречий там нет".

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев заявил, что поражение сверхдержавы в конфликте грозит ядерной войной, и это предельно очевидно любому человеку, но почему-то не западным политикам. Так он ответил чиновникам стран НАТО, которые говорят, что "Россия должна проиграть" на Украине.