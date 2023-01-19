В парламенте Крыма предупредили Киев о сокрушительном ответе в случае удара по полуострову

В парламенте Крыма предостерегли Киев от ударов по полуострову Фото: "КП" Архив

Россия даст сокрушительный ответ в случае удара по Крыму. Об этом заявил РИА Новости депутат парламента Крыма Юрий Гемпель в четверг, 19 января 2023 года.

По его оценке, разумная политика России может ошибочно восприниматься Киевом как слабость, но на самом деле такое представление не соответствует действительности.

"Убежден, что любая попытка получит сокрушительный ответ и россияне поддержат такое решение, - уточнил Гемпель. - Россия ведет взвешенную разумную политику, порой слишком сдержанно, некоторые могут воспринимать это как слабость, но это совершенно не так".

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что Вашингтон склоняется к предоставлению ВСУ возможности наносить удары по территории Крыма. США рассчитывают таким образом "усилить позицию Киева на любых будущих переговорах" с Россией.

Напомним, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не подталкивает Украину к нанесению ударов по российской территории. В то же время Соединенные Штаты не признают Крым территорией Российской Федерации, уточнил он.