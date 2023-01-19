Глава Кузбасса Сергей Цивилев и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обсудили обеспечение жильем детей-сирот

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе рабочего визита в Кузбасс обсудила вопросы обеспечения жильем детей-сирот в Сибирском федеральном округе. Совещание провел глава Кузбасса Сергей Цивилев. Губернатор подчеркнул, что в регионе поддержке детей-сирот уделяется особое внимание.

«С прошлого года в дополнение к предоставлению жилья мы выдаем им сертификаты на приобретение жилых помещений. Эта мера хорошо себя зарекомендовала, особенно она актуальна для семейных пар, которые могут добавить маткапитал или взять льготную ипотеку. В этом году мы увеличили сумму сертификата: теперь номинал составляет не 1,4 млн, а более 2,6 млн рублей», - рассказал Сергей Цивилев.

Кузбасс входит в число лидеров по обеспечению жильем детей-сирот. С 2019 года по инициативе Сергея Цивилева финансирование этой статьи было увеличено в 2,3 раза. В 2023 году из областного бюджета для сирот выделяется 2,4 млрд рублей, жильем будут обеспечены 1042 человека.