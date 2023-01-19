В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости свиным гриппом типа B Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России велика вероятность роста заболеваемости свиным гриппом типа B, поскольку его доля в общей структуре заболеваемости увеличивается, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Доля гриппа В в общей структуре заболеваемости постепенно растет. Не исключено, что может достичь 30-40% – обычно более высокий удельный вес вирусов гриппа типа В не наблюдается. Появление гриппа В означает, что мы перешли во вторую половину эпидсезона, что знаменует собой пик, а затем спад заболеваемости», – сказала она в интервью «Интерфаксу».

Показатели заболеваемости будут какое-то время весьма высокими, но после начнут снижаться, отметила специалист. Пшеничная также объяснила разницу между вариантами гриппа A и B. По ее словам, первый опасен перетеканием в вирусную пневмонию, которая характеризуется одышкой, кашлем, высокой температурой на 3-5 день болезни. Грипп B таких осложнений почти не дает, однако часто могут развиться вторичные бактериальные инфекции, в том числе легких.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о серьезных осложнениях при свином гриппе.