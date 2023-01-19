Лавров заявил, что Россия и Белоруссия имеют единую позицию по спецоперации на Украине

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия имеют единую позицию по специальной военной операции на Украине. Об этом заявил журналистам глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом республики Александром Лукашенко.

По его словам, российская спецоперация стала одной из тем обсуждения, и позиции двух государств по этому вопросу идентичны.

"У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы", - подчеркнул Лавров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Лукашенко заявил, что попытки стран Запада "удушить" Россию и Белоруссию оказались провальными, о чем свидетельствуют экономические итоги прошлого года. По его словам, Союзное государство "однозначно выстоит" под давлением западных стран.

Напомним, в начале января Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский под Барановичами, расположенный в Брестская области, на котором размещена российская часть совместной группировки войск. Президент Белоруссии заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки.