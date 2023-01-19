Пленный военный ВСУ рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия Фото: REUTERS

Пленный военный ВСУ, проходящий лечение в больнице в ЛНР, рассказал, что его сослуживцы погибли от дружественного огня, об этом сообщило РИА Новости.

«Пролетел над нами дрон рано утром. Никто так и не понял, чей это дрон. Но почему-то все решили, что это свой», - сказал военнопленный Ярослав Заярный.

Он добавил, что буквально через несколько минут был прилет мины. Из-за чего убило трех человек и ранило пятерых. Как говорят старожилы, это свои стреляли.

Заярный отметил, что подобные обстрелы происходят из-за того, что украинские военные не всегда понимают, где находятся смежные подразделения.

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года сдавшиеся в плен военные ВСУ рассказали, как командиры бросили их на передовой, отметив, что командование даже не появлялось на передовой, а также назвали президента Украины Владимира Зеленского «марионеткой» и «шавкой».

Украинский военный отметил, комментируя положение на передовой, что даже не видел своих командиров. По его словам, командир вообще не появлялся в Славянске.

Другой военнопленный Семенчук, служивший в 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, заявил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо, и все».

27 декабря 2022 года пленный военнослужащий ВСУ заявлял, что военная подготовка украинских солдат в Великобритании оказалась слабее, чем на Украине.