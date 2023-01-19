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НовостиПолитика19 января 2023 10:39

Пленный военный ВСУ рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия

Украинские военные не всегда понимают, где находятся свои подразделения
Сергей ГАПЧУК
Пленный военный ВСУ рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия

Пленный военный ВСУ рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия

Фото: REUTERS

Пленный военный ВСУ, проходящий лечение в больнице в ЛНР, рассказал, что его сослуживцы погибли от дружественного огня, об этом сообщило РИА Новости.

«Пролетел над нами дрон рано утром. Никто так и не понял, чей это дрон. Но почему-то все решили, что это свой», - сказал военнопленный Ярослав Заярный.

Он добавил, что буквально через несколько минут был прилет мины. Из-за чего убило трех человек и ранило пятерых. Как говорят старожилы, это свои стреляли.

Заярный отметил, что подобные обстрелы происходят из-за того, что украинские военные не всегда понимают, где находятся смежные подразделения.

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года сдавшиеся в плен военные ВСУ рассказали, как командиры бросили их на передовой, отметив, что командование даже не появлялось на передовой, а также назвали президента Украины Владимира Зеленского «марионеткой» и «шавкой».

Украинский военный отметил, комментируя положение на передовой, что даже не видел своих командиров. По его словам, командир вообще не появлялся в Славянске.

Другой военнопленный Семенчук, служивший в 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, заявил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо, и все».

27 декабря 2022 года пленный военнослужащий ВСУ заявлял, что военная подготовка украинских солдат в Великобритании оказалась слабее, чем на Украине.