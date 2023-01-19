Bloomberg: Теплая зима помогает Европе в «газовой войне» с Россией

В США заявили, чт теплая зима помогает Европе в «газовой войне» с Россией Фото: Shutterstock

Успехи Европы в «газовой войне» с Россией связаны с теплой зимой, считает колумнист Хавьер Блас.

Как отметил журналист в статье Bloomberg, потепление вызвало снижение оптовой цены на газ в Европе на этой неделе до 55 мегаватт в час, то есть 628 долларов за тысячу кубометров. Возвращение стоимости голубого топлива в огромным значением августа 2022 года не произойдет до конца отопительного сезона, высказал мнение журналист.

По мнению Бласа, даже если эта зима окажется холоднее, чем обычно, в подземных газовых хранилищах (ПХГ) будет достаточно газа для предотвращения плохого сценария. Он заявил, что уровень заполненности ПХГ в 45% позволит более легко пройти зиму 2023 и 2024 годов даже при резком росте потребления к апрелю этого года.

Вместе с тем затраты правительств европейских стран на спасение от энергокризиса составили почти триллион евро, которые пошли на поддержку предприятий и домохозяйств. Энергопотребление при этом пришлось сократить, а спрос на газ снизился на 20%, отметил Блас.

Сайт KP.RU разбирался, почему газ в Европе дешевеет и что будет дальше.