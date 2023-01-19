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НовостиПолитика19 января 2023 10:55

Российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР

Кроме того, российские срадства ПВО сбили пять беспилотников в ЛНР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР

Российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические войска России сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой народной республике, рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка ДНР сбит в воздухе самолет Су-25 Воздушных сил Украины», – сообщил генерал-лейтенант на брифинге.

Кроме того, по словам Конашенкова, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка и Кременная Луганской народной республики.

Напомним, 9 января истребители Воздушно-космических войск России сбили три самолета Су-25 Воздушных сил Украины в ДНР. За день до этого российские истребители сбили пять самолетов ВСУ, а средства ПВО России уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов.