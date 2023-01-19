США удвоили цены на вертолеты Chinook для Германии и объяснили это инфляцией

США удвоили стоимость поставки 60 вертолетов для Германии Фото: REUTERS

Соединенные Штаты запросили 12 млрд евро за поставку Германии 60 вертолетов CH-47F Chinook Block 2, что вдвое выше изначально оговоренной стоимости. Об этом сообщает издание FAZ.

Вашингтон объяснил резкий взлет в цене инфляцией и перерасчетом стоимости компонентов, которые к моменту заключения соглашения еще не были разработаны.

Столь кардинальное изменение финансовых условий поставок ставит в затруднительное положение нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин намерен убедить Бориса Писториуса разрешить передачу танков Leopard Украине. Источники в Пентагоне полагают, что "продавить" нужное Вашингтону решение все-таки получится.

Напомним, о назначении Бориса Писториуса главой немецкого Минобороны стало известно на этой неделе. Политик с 2006-го по февраль 2013 года был бургомистром родного города, с февраля 2013 года занимал пост министра внутренних дел и спорта Нижней Саксонии.