Артист Иван Краско выписан из больницы после подозрения на инсульт

Иван Краско Фото: Архив "КП"

Народный артист России Иван Краско выписан из больницы в Петербурге, куда его госпитализировали в начале января с подозрением на инсульт. Об этом актер рассказал журналисту "КП-Санкт-Петербург".

"Чувствую себя прекрасно. Едем домой, - уточнил Иван Краско. - 27 января будет у меня спектакль, после этого направят в медицинский центр, где меня более тщательно посмотрят, врачам не очень нравится состояние моего сердца".

Напомним, в 2021 году Иван Краско перенес микроинсульт, из-за чего 91-й день рождения пришлось встречать в медицинском учреждении. После случившегося актер полторы недели провел в НМИЦ имени Алмазова, а затем проходил реабилитацию в 40-ой больнице Сестрорецка.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале 2022 года врачи поставили Ивану Краско неутешительный диагноз: "деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия". Прогрессирование заболевания может привести к разрывам сетчатки, а также к полной и безвозвратной потери зрения.