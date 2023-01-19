Воздушная тревога вновь объявлена в четырех областях Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и в подконтрольной Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги зазвучал в указанных регионах практически одновременно.

Отмечалось, что «воздушная тревога была объявлена в 13.37 (мск)».

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины.

Воздушная тревога был объявлена в восточных территориях в районе 11:09 по Москве. Затем в течение 6-7 минут сигнал распространился на всю территорию Украины.

Власти субъектов, а также местные издания призывают жителей укрыться в бункерах.

Ранее утром сразу в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Николаевской и Одесской областях на юге страны.