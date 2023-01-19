За 2022 год в России продано 85,5 млн единиц парфюмерии на сумму более 140 млрд рублей Фото: REUTERS

Штучные продажи парфюмерии в России выросли на 27,6% в 2022 году относительно прошлого 2021 годом. Всего было продано 85,5 млн единиц продукции на сумму более 140 млрд рублей. Об этом рассказал оператор маркировки "Честный знак".

"По данным национальной системы маркировки "Честный знак", в 2022 году жители России купили 85,5 млн флаконов парфюмерной продукции, что на 27,6% больше, чем годом ранее, когда было продано 67 млн упаковок", - говорится в сообщении.

Траты на парфюмерию увеличились в 2022 году на 30,1% и достигли 142,9 млрд рублей. Доля онлайн-продаж в сегменте на единицу товара выросла с 9,1% в 2021 году до 12,3% в 2022 году, в денежном выражении - с 8,9% до 9,5% соответственно.

Доля российской парфюмерии среди потребляемого сегмента достигла 60,7%, что на 2,5% пункта выше показателя 2021 года. Следом по предпочтениям идет парфюмерия из Франции (15,9%), Испании (7,3%), Польши (5,8%) и Германии (2,4%).

В "Честном знаке" подсчитали, что к 9 января 2023 года в обороте рынка зафиксировано более 136 млн флаконов парфюмерной продукции, что покрывает спрос россиян в годовой перспективе. Вместе с тем происходит расширение предложения, продолжают поступать парфюм как отечественного, так и импортного производства.

Ранее сайт KP.RU писал с расчетов аналитики Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, что производство алкоголя в России за год выросло почти на 10%, а ликерных вин – в 5,5 раза.

"В 2022 году мы наблюдали рост легальных продаж алкогольной продукции, - отметили в Росалкогольрегулировании. - Помимо увеличения продаж всего объема спиртного на 3,4% за 11 месяцев рост демонстрирует и производство — на 10,8%"