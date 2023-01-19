Президент Казахстана распустил нижнюю палату в преддверии досрочных выборов в парламент

Глава Казахстана Токаев подписал указ после консультаций с представителями обеих палат парламента Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис, нижнюю палату парламента республики, и назначил досрочные выборы депутатов. Об этом сообщает пресс-служба лидера Казахстана.

"Глава государства указом от 19 января 2023 года распустил мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва, а также назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года", — говорится в релизе.

Вместе с тем упразднены полномочия маслихатов, местных представительных органов, всех уровней, а Центральному избиркому поручено организовать досрочные выборы депутатов.

Глава республики подписал указ после консультаций с представителями обеих палат законодательного органа власти и премьер-министром.

Напомним, власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания иммигрантов в республике, в частности, для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Прежде для приезжающих без визы иностранцев и граждан ЕАЭС не было ограничения в 180 дней со дня пересечения государственной границы Казахстана. Когда заканчивался разрешенный срок пребывания в республике, они могли обнулить его, выехав из страны и вернувшись в нее. Теперь "обнулить" пребывание в Казахстане не получится.