Украинские журналисты предрекли увольнение замглавы офиса Зеленского Тимошенко

Кирилл Тимошенко Фото: Кадр видео

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко может быть уволен в ближайшее время. Об этом сообщила "Украинская правда" в четверг, 19 января 2023 года.

Источник издание утверждает, что также возможны отставки глав областей Незалежной, которые связаны с этим политиком. Причины такого решения не приводятся.

Напомним, в сентябре 2022 года агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко обвинил Кирилла Тимошенко в хищении гуманитарной помощи. Проведенные проверки выявили, что из поставленных 240 тонн продуктовых наборов жителям было роздано немногим более 10% - 25 тонн.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович написал заявление на увольнение с должности из-за "принципиальной ошибки".

В тот же день появилась информация, что офис украинского президента принял отставку с Алексея Арестовича поста внештатного советника. Соответствующий приказ подписала руководитель аппарата Мария Витушок.

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