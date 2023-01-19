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НовостиВ мире19 января 2023 11:40

Экс-главу «Нафтогаза Украины» Коболева подозревают в растрате шести миллионов долларов

Он выписал себе премию за заключение контракта о купле-продаже природного газа
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Экс-главу «Нафтогаза Украины» Коболева подозревают в растрате шести миллионов долларов

Экс-главу «Нафтогаза Украины» Коболева подозревают в растрате шести миллионов долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшему глава правления компании компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предъявили обвинения в коррупции, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«Следствие установило, что глава компании в мае 2018 года издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 миллион гривен (эквивалент 10 миллионам долларов) за экстраординарные достижения. Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в НАБУ, размер выписанной Коболевым себе премии существенно превышает стандартную премию. Так, в 2017 году он получил 12,4 миллиона гривен. Таким образом, сообщили в ведомстве, в течение 2018 года Коболеву перечислили 229,25 миллиона гривен – это разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером.

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