Российские войска продолжают успешное наступление на Донецком направлении. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении в рамках проведения спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Там также рассказали, что ВС РФ нанесли огневое поражение по частям Вооруженных сил Украины в районах поселков Гальцыновка, Красногоровка и Невельское в ДНР.

Днем ранее в Министерстве обороны России сообщали, что добровольцам штурмовых отрядов удалось освободить населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике. По информации военного ведомства, им оказывали поддержку средства авиации, ракетные войска и артиллерия.

12 января официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков рассказывал, что армия России продолжает успешное наступление на Донецком направлении. Только за сутки потери Вооруженных сил Украины там составили до 70 военных. Также были уничтожены танк, три боевые бронемашины и четыре автомобиля.

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