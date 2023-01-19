Парламент Британии изучит влияние на свою страну санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон после введения целого ряда антироссийских санкций только собирается изучить их влияние на население и бизнес в Британии. Это следует из заявления председателя комитета британского парламента по международной торговле Ангуса Брендана Макнила.

"Мы (комитет по торговле - ред.) хотим понять, насколько эффективны торговые санкции Великобритании, а также их влияние на бизнес и потребителей здесь, в стране", - уточнил Макнил.

По его словам, по итогам изучения вопроса британские парламентарии планируют составить рекомендации для правительства страны о том, какая дополнительная поддержка может потребоваться местным предпринимателями.

Как ранее писал сайт KP.RU, новогоднее обращение премьер-министра Великобритании Риши Сунака, в котором он заявил о намерении продолжать поддержку Украины в борьбе против президента России Владимира Путина, вызвало бурю критику пользователей Twitter. Некоторые из них предложили политику покинуть пост главы британского правительства.

Напомним, преподаватель Королевского университета Белфаста, доктор философии Александр Титов отправился в Россию спустя десять месяцев после начала спецоперации и убедился, что санкции Запада практически не повлияли на жизнь населения страны и тем более не разрушили российскую экономику, как утверждают некоторые британские журналисты.

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