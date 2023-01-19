Европарламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала по Украине

В ходе голосования на пленарной сессии ЕП в Страсбурге инициативу поддержали 472 депутата Фото: REUTERS

Европарламент 19 января 2023 года большинством голосов принял резолюцию с целью создать специальный трибунал для расследования действий России в Украине, а также изъятия активов РФ для выплат Украине. Итоги голосования опубликованы на сайте европейского ведомства.

В ходе голосования на пленарной сессии ЕП в Страсбурге инициативу поддержали 472 депутата, против проголосовали 19, воздержались – 33.

"Европарламент подчеркивает срочную необходимость для ЕС и его стран-членов добиваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, предпочтительно через ООН, создания специального международного трибунала для судебного преследования за… агрессию против Украины", - говорится в документе.

Депутаты поддержали подготовительную работу ЕС по созданию специального трибунала с учетом формирования механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной. Украинские и международные органы должны получить поддержку в обеспечении доказательств, которые будут использоваться в будущем, отмечается в пояснении к итогам голосования.

"Хотя точный состав и методы работы специального трибунала еще только предстоит определить, они должны будут соответствовать самым высоким критериям прозрачности и беспристрастности", - указали в ЕП, отметив, что орган должен обладать также полномочиями преследовать представителей руководства России и их союзников, Белоруссии.

Депутаты также призвали институты Евросоюза добиваться международной поддержки инициативы создания "спецтрибунала" в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7 и к обсуждению правовой возможности использования государственных активов России в качестве репараций за нарушения Россией международного права в отношении Украины.

Решение подразумевает "потенциальное лишение таких активов суверенного иммунитета или ограничение такого иммунитета в свете грубого характера таких нарушений", - указывается в документе.

Ранее сайт KP.RU писал, что отношения между Россией и странами Запада вряд ли нормализуются после завершения конфликта на Украине, считает генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг.

"Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", - заявил политик.

Напомним, спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал использовать признания Украины о конфликте с Россией как доказательную базу для международного трибунала.

"Признания, сделанные представителем Украины и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала", - считает Володин.

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