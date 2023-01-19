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НовостиПолитика19 января 2023 12:07

Эстония направит Украине пакет военной помощи на 113 миллионов евро

Общий объем военной помощи Киеву от Таллина достиг 370 миллионов евро
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эстония направит Украине пакет военной помощи на 113 миллионов евро

Эстония направит Украине пакет военной помощи на 113 миллионов евро

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония направит Украине крупнейший с начала российский спецоперации пакет военной помощи. Его объем составит 113 миллионов евро.

Как сообщается на сайте эстонского правительства, новый пакет включает гаубицы, снаряды, машины поддержки артиллерии и гранатометы. С учетом этой поставки общий объем военной помощи Киеву от Таллина достигнет 370 миллионов евро, что составляет более 1% от ВВП Эстонии, отмечается в сообщении.

«Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем тем самым право на свободу и демократию всех стран, в том числе Эстонии. Таким образом, нам непременно необходимо продолжать предоставлять Украине военную помощь. Правительство направляет Украине вооружение, в котором она больше всего нуждается», – приводятся в сообщении слова эстонского премьер-министра Каи Каллас.

Ранее стало известно, что Эстония стала единственной страной в мире, которая тратит на помощь Украине и ее Вооруженным силам больше 1% от собственного ВВП. По доле от ВВП Эстония поддержала Украину в пять раз больше, чем Словакия и в десять раз больше, чем Финляндия.

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