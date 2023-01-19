Эстония направит Украине пакет военной помощи на 113 миллионов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония направит Украине крупнейший с начала российский спецоперации пакет военной помощи. Его объем составит 113 миллионов евро.

Как сообщается на сайте эстонского правительства, новый пакет включает гаубицы, снаряды, машины поддержки артиллерии и гранатометы. С учетом этой поставки общий объем военной помощи Киеву от Таллина достигнет 370 миллионов евро, что составляет более 1% от ВВП Эстонии, отмечается в сообщении.

«Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем тем самым право на свободу и демократию всех стран, в том числе Эстонии. Таким образом, нам непременно необходимо продолжать предоставлять Украине военную помощь. Правительство направляет Украине вооружение, в котором она больше всего нуждается», – приводятся в сообщении слова эстонского премьер-министра Каи Каллас.

Ранее стало известно, что Эстония стала единственной страной в мире, которая тратит на помощь Украине и ее Вооруженным силам больше 1% от собственного ВВП. По доле от ВВП Эстония поддержала Украину в пять раз больше, чем Словакия и в десять раз больше, чем Финляндия.

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