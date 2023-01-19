Госдума России отклонила инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России в ходе пленарного заседания сегодня, 19 января, отклонила инициативы, которые предполагали индексацию пенсий работающих пенсионеров.

В частности, была отклонена инициатива ЛДПР, внесенная в Госдуму РФ в 2021 году. Законопроектом предполагается возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Также палата отклонила проект члена думского комитета по бюджету Оксаны Дмитриевой об индексации пенсий по старости работающим пенсионерам за 2016-2022 годы.

Правительство также решило отклонить эти инициативы, поскольку принятие законов потребует дополнительных расходов за счет бюджетных средств, при этом в документах не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обещают поднять вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам в 2023 году. При этом отмечалось, что, судя по тому, что бюджет страны будет дефицитным, денег на это может не хватить.

В прошлом году правительство России прогнозировало дефицит бюджета на 2023-й год в три триллиона рублей. Покрывать бюджетный дефицит планировалось, главным образом, за счет внутренних заимствований. Как оказалось позже, дефицит бюджета на 2023-й год в России составил 3,3 трлн.рублей.