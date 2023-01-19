Президент Польши Дуда предсказал завершение конфликта на Украине за столом переговоров

Президент Польши Анджей Дуда Фото: REUTERS

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, считает президент Польши Анджей Дуда.

«Таков есть порядок вещей, что противостояния обычно заканчиваются. Наверняка рано или поздно стороны тем или иным образом склонятся к тому, чтобы сесть за стол переговоров», – заявил политик журналистам.

Вместе с тем Дуда отметил, что в настоящее время никаких условий для переговоров между Россией и Украиной нет, и каковы они будут – сказать трудно.

Напомним, на этой неделе в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев готов к диалогу с Москвой, но только если он будет основан на универсальных принципах международного права.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не отказывается от переговоров по ситуации на Украине и готова договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых развязках.

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