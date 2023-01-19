Генштаб Польши: у России достаточно резервов для продолжения спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия имеет достаточно финансовых и мобилизационных резервов для продолжения спецоперации на Украине, об этом заявил в интервью агентству РАР начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак.

«У России все еще есть деньги на военную операцию», - сказал Анджейчак.

По словам офицера, Россия имеет огромный мобилизационный ресурс.

Он отметил, что «это мощная страна, в которой проживает более 140 миллионов человек. Мобилизовать 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч человек не является невыполнимым».

По его мнению, в период спецоперации ресурсы России снижаются намного медленнее, чем ресурсы Украины.

Анджейчак подчеркнул, что «битва идет сегодня за «скорость истощения», то есть за то, кто быстрее теряет ресурсы: или Москва, потеряв 5% ВВП в год, или Украина, которая теряет 30-40%».

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года минэкономики Украины по итогам 2022 года оценила уровень падение ВВП страны в 30,4%, что является наихудшим результатом в истории государства.

В сообщении указано, что падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4%, это объективно является наихудшим результатом времен независимости.

Минэкономики произвело анализ падение экономики на основании данных Госстата о ВВП за три квартала 2022 года. Показатель будет скорректирован после учета информации за четвертый квартал.

Министр экономики Украины Юлии Свириденко, в 2022 году экономика страны претерпела наибольшие убытки в сравнении с предыдущими годами существования страны.

Тем не менее, годовые показатели значительно ниже прогнозируемых итогов падение ВВП на 40-50%.

Отмечалось, что в первом квартале 2022 года падение ВВП составило 15,1%, во втором - 37,2%, а в третьем - 30,8%.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как скоро состоится генеральное сражение на Украине (подробнее)