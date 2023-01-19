Суд в Швеции вынес обвинительный приговор двум гражданам за крупный шпионаж в пользу России

Суд Швеции назначил одному из мужчин пожизненное заключение, другому - 9 лет и 10 месяцев лишения свободы Фото: REUTERS

Сегодня, 19 января 2023 года окружной суд Стокгольма признал двух мужчин виновными в крупном шпионаже в пользу России и назначил одному из них пожизненное заключение, другому - 9 лет и 10 месяцев. Информацию об этом разместила пресс-служба прокуратуры страны.

"Суд посчитал подтвержденным тот факт, что эти люди в течение почти десяти лет от имени Российской Федерации и российского разведывательного управления ГРУ, среди прочего, получали и разглашали раскрытую иностранной державе информацию, которая может нанести ущерб безопасности Швеции", - говорится в сообщении.

В приговоре констатируется, что сбор данных имел место в рамках работы одного мужчины в Службе безопасности и в шведских вооруженных силах. Большая часть информации в обвинительном заключении является конфиденциальной.

"Двое мужчин были осуждены за очень серьезные преступления против шведской разведки и системы безопасности. Расследование характеризуется очень хорошим сотрудничеством между властями", - отметил главный прокурор Управления национальной безопасности Пер Линдквист.

Расследование ведется с 2017 года Службой безопасности под руководством прокуроров Управления национальной безопасности. Обвиняемые находятся под стражей с сентября и ноября 2021 года соответственно. После слушания районный суд постановил оставить их под стражей с ограничениями.

"Мы удовлетворены оценкой районного суда как вопросов ответственности, так и штрафов", - заявил старший прокурор отдела национальной безопасности Матс Юнгквист.

Напомним, житель одной из стран СНГ арестовали на границе России с Грузией за причастие к шпионажу в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии.

Задержанный предоставил переписку в мобильном телефоне мессенджера Telegram. На основании сообщений в одном из чатов следователи выяснили, что мужчина передавал службам Украине данные о местоположении военной техники ВС РФ через фотографии и видео.