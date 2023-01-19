Аксенов: попытки Киева «вернуть Крым» приведут к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попытки Киева «вернуть Крым» вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Никакое вооружение не поможет киевскому режиму снова влезть в Крым своим пятачком и положить на наш стол свои свиные копытца», - написал Аксенов.

Он подчеркнул, что результатом таких попыток может быть только одно: потеря бывшей Украиной новых территорий в дополнение к уже утраченным и появление на украинских кладбищах тысяч новых могил.

Аксенов добавил, «может быть, это и есть настоящая цель Зеленского?».

По словам главы Крыма, «ничего своего ни у Зеленского, ни у других членов его шайки, ни у несостоявшегося государства Украина в Крыму нет».

Как писал сайт KP.RU, 12 декабря 2022 года газета Washington Post сообщила, что на Западе уверены, что правительство Зеленского готово рано или поздно пойти на компромисс по Крыму в потенциальных переговорах с Москвой, потому что понимает невозможность «вернуть» полуостров.

В статье отмечалось, что некоторые западные чиновники сохраняют надежду, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению конфликта, и заявляют, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике.

Подчеркивалось, что надуманные фантазии Киева о захвате контроля над полуостровом ставят в тупик любые усилия по мирному урегулированию конфликта.

В публикации указывалось на большую стратегическую ценность Крыма и было отмечено, что силовая борьба за него приведет лишь к большим потерям и грозит расширению эскалации.

Ранее еще в марте 2021 года Зеленский утвердил стратегию о «возвращении» Крыма.

Как уточнялось, был издан указ «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя, в котором определялся комплекс мер дипломатического, военного, экономического и других характеров, которые должны способствовать «восстановлению территориальной целостности» Украины.

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