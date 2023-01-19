Аксенов: попытки Киева «вернуть Крым» приведут к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Попытки Киева «вернуть Крым» вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Никакое вооружение не поможет киевскому режиму снова влезть в Крым своим пятачком и положить на наш стол свои свиные копытца», - написал Аксенов.
Он подчеркнул, что результатом таких попыток может быть только одно: потеря бывшей Украиной новых территорий в дополнение к уже утраченным и появление на украинских кладбищах тысяч новых могил.
Аксенов добавил, «может быть, это и есть настоящая цель Зеленского?».
По словам главы Крыма, «ничего своего ни у Зеленского, ни у других членов его шайки, ни у несостоявшегося государства Украина в Крыму нет».
Как писал сайт KP.RU, 12 декабря 2022 года газета Washington Post сообщила, что на Западе уверены, что правительство Зеленского готово рано или поздно пойти на компромисс по Крыму в потенциальных переговорах с Москвой, потому что понимает невозможность «вернуть» полуостров.
В статье отмечалось, что некоторые западные чиновники сохраняют надежду, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению конфликта, и заявляют, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике.
Подчеркивалось, что надуманные фантазии Киева о захвате контроля над полуостровом ставят в тупик любые усилия по мирному урегулированию конфликта.
В публикации указывалось на большую стратегическую ценность Крыма и было отмечено, что силовая борьба за него приведет лишь к большим потерям и грозит расширению эскалации.
Ранее еще в марте 2021 года Зеленский утвердил стратегию о «возвращении» Крыма.
Как уточнялось, был издан указ «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя, в котором определялся комплекс мер дипломатического, военного, экономического и других характеров, которые должны способствовать «восстановлению территориальной целостности» Украины.
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