Financial Times описала виртуальный эксперимент с ядерным ударом по США

Financial Times описала виртуальный эксперимент с ядерным ударом “условной России” по США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист издания Financial Times описал виртуальный эксперимент, согласно условиям которого на Соединенные Штаты якобы происходит ядерная атака из "условной России".

По сюжету программы, разработанной для очков виртуальной реальности, испытуемому нужно было взять на себя роль президента США, которому предстоит в оперативные сроки определиться с ответом на ядерную атаку.

“Передо мной на виртуальных картах находились три сценария возможного разивтия событий. Первым разрешается нанесение ограниченного ответного удара по российским объектам межконтинентальных баллистических ракет... по основным базам подводных лодок и авиационным базам. Это приведет к потерям 5-15 миллионов человек. Вторым вариантом предполагается ... удар по всем ядерным объектам РФ, что повлечет за собой 20-25 миллионов жертв. Третий сценарий добавляет в список целей главные объекты промышленности и руководство РФ, что может повлечь за собой до 45 миллионов жертв", - рассказал автор публикации Джон Торнхилл.

Как пояснил журналист, он предпочел не выбирать ни один из вариантов, поскольку посчитал, что ответными мерами не получилось бы остановить уже начавшуюся условную атаку. Также он добавил, что системы оповещения США могли бы запуститься ошибочно.

Следует подчеркнуть, что Россия неоднократно заявляла, что страна никому не угрожает ядерным оружием. В российском МИДе считают, что в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь “изобличить Москву”.

Также ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно у страны есть, об этом все должны знать, “мы будем его использовать, если потребуется защита суверенитета”.

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