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НовостиПолитика19 января 2023 13:03

Глава МИД Турции Чавушоглу: Возобновить переговоры России и Украины стало сложнее

Он также добавил, что вначале стороны проделали большой путь для урегулирования ситуации
София ГОНЧАРОВА
Глава МИД Турции Чавушоглу: Возобновить переговоры России и Украины стало сложнее

Глава МИД Турции Чавушоглу: Возобновить переговоры России и Украины стало сложнее

Фото: REUTERS

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что возобновление процесса переговоров между Россией и Украиной стало сложнее, хотя вначале стороны и проделали большой путь.

- Вначале мы проделали большой путь. Стороны были близки хотя бы к прекращению огня.... Но теперь ситуация затянулась, условия изменились, все стало сложнее. ... Появилось много различных областей для переговоров, - цитирует слова руководителя турецкого дипломатического ведомства газета Yeni Akit.

16 января сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что Анкара готова взять на себя роль посредника для установления прочного мира между РФ и Украиной.

До этого Эрдоган заявил о готовности Анкары стать посредником в переговорах по украинскому конфликту. Он также призвал Путина дать "еще один шанс переговорам по Украине".