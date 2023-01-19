Французский политик заявил, что Зеленский хочет нажиться на военных действиях и обогатить своих западных кураторов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский, попросивший у Запада боевую технику для захвата Крыма, хочет нажиться на военных действиях и обогатить своих западных кураторов, об этом заявил на своей странице в соцсети Twitter французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«В Давосе Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом», — написал Филиппо.

Он призвал остановить конфликт, который позволяет значительно приумножить состояние западным оружейным баронам.

Как писал сайт KP.RU, 7 января 2023 года Филиппо заявлял, что в конгрессе США могут возникнуть серьезные дебаты - в частности, и по поводу поддержки Украины после начала работы палаты представителей в новом составе.

Он написал, что палата представителей США сформирована, и теперь начнет масштабные расследования по Украине, Ковиду… и другие! Сейчас будет кровавая бойня.

6 ноября 2022 года Филиппо заявил, что США «устали» от президента Украины Владимира Зеленского и призывают его к мирным переговорам с Россией.

Он отмечал, что правительство США устало от #Зеленского и просит его вести переговоры с Россией! Когда США перестанет нуждаться в своей марионетке, они, как всегда, избавятся от нее!

Ранее издание The Wall Street Journal, что США и их союзники в некоторых кругах обсуждают мирное урегулирование конфликта в Украине, при этом большая часть членов НАТО поддерживают инициативу поставок вооружения Киеву и не видит перспектив мирного разрешения.