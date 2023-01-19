Шойгу обсудил с главой Минобороны Белоруссии Хрениным подготовку совместной группировки войск Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Министерства обороны Белоруссии Виктором Хрениным, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск (сил)», – говорится в Telegram-канале российского военного ведомства.

Напомним, ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что совместная региональная российско-белорусская группировка войск предназначена для защиты западных границ Союзного государства и является элементом стратегического сдерживания.

В начале января очередной эшелон с военной техникой из России для региональной группировки войск прибыл в Белоруссию.

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 в пресс-службе минобороны Белоруссии сообщили, что Минск и Москва продолжают наращивать региональную группировку войск.