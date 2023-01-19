Россия и Белоруссия обеспокоены расширением НАТО на восток

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия и Белоруссия не оставят без внимания расширение НАТО Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия в очередной раз выразили беспокойство по поводу расширения НАТО и приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

"Мы в очередной раз выразили глубокую озабоченность деструктивным курсом Соединенных Штатов и их сателлитов на расширение НАТО, приближение военных сил и военной инфраструктуры альянса к нашим общим границам, что ведет к эскалации военно-политической напряженности", - сказал министр Лавров.

Он также подчеркнул, что такие действия не могут остаться без внимания со стороны России и Белоруссии.

Напомним, 18 мая 2022 года, после начала Россией спецоперации в Украине, Финляндия и Швеция официально подали заявки на членство в НАТО. Заявки генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу передали послы этих стран.

8 января 2023 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турции пора ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия уже исполнили свои обязательства по соглашениям, которое выдвинула Турция на саммите НАТО в Мадриде. Генсек уверен, что Турция вскоре одобрит заявку Швеции.