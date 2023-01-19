Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Сирии Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Политики обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию в Сирии.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах. Затронута также ситуация в Сирии. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию», – сказано на сайте Кремля.

Президенты России и Ирана договорились поддерживать контакты на различных уровнях.

Напомним, 11 января Путин провел с Раиси телефонный разговор, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы российско-иранской повестки с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества. Политики высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.