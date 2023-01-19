В Башкирии более 13 тысяч человек окунулись в проруби на Крещение

В Башкирии более 13 тысяч человек окунулись в иордани Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 18 на 19 января более 13 тысяч жителей Башкирии окунулись в иордани.

Башкирии – многонациональный регион, где чтят традиции и обычаи всех народов и религий. Несмотря на то, что республика является национальным субъектом РФ, здесь проводят все мероприятия православных верующих.

Так, в ночь с 18 на 19 января в республике организовали Крещенские купания. Несмотря на крепкий мороз в -25 градусов, в омовении приняли участие более 13 тысяч человек. Об этом сообщает портал «Mkset» со ссылкой на МЧС Башкирии. Места для проведения православного обряда оборудовали всем необходимым и освятили. Рядом с прорубями дежурили спасатели, врачи и сотрудники правоохранительных органов. Отогреться верующие могли в установленных неподалеку палатках с горячими напитками и перекусом.

Всего же в Башкирии подготовили 99 купелей. 7 из них организовали в Уфе. Одной из самых украшенных стала иордань у Солдатского озера в парке Якутова. Там рядом с прорубью установили ледяные фигуры, вырезанные художником.

В МЧС Башкирии также добавили, что в республике не зафиксировали никаких ЧП, связанных с организацией и проведением Крещения 2023 в республике.