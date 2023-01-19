The Times: чиновники Украины консультировали власти Британии по вопросам кибербезопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские чиновники ездили в Лондон консультировать британские власти по вопросам кибербезопасности, об этом написала британская газета The Times.

Издание отмечало, что в Британии опасаются якобы российских кибератак против критической инфраструктуры страны с использованием «проверенной на Украине тактики».

«Существуют опасения, что британская инфраструктура может быть затронута подобной тактикой...», - указали в статье.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения России в хакерских атаках в США голословны и отвечать на них нет никакого смысла.

Он подчеркивал, что по-прежнему эти заявления носят абсолютно безосновательный характер, они ни на чем не зиждятся, никакие факты не приводятся, они абсолютно голословны.

Отмечалось, что для США выдвигать обвинения россиянам в кибератаках уже не в первой. Так, ранее в Штатах разгорелся скандал, связанный крупной хакерской атакой.

Как утверждалось, что жертвой стала компания JBS, занимающаяся производством мяса и мясных продуктов. Подозревали, как это обычно в таких случаях и бывает, «русских хакеров».