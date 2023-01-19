Боррель спрогнозировал полный отказ Евросоюза от российских энергоресурсов до конца 2023 года Фото: REUTERS

Все страны Евросоюза, кроме, вероятно, Венгрии, полностью откажутся от энергоресурсов из России до конца этого года, полагает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам», – заявил глава европейской дипломатии в ходе трансляции на платформе Zoom.

По мнению Борреля, российская экономика в связи с санкциями ЕС «заплатит высокую цену» за боевые действия на Украине.

Между тем депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани высказал мнение, что страны ЕС в ближайшие месяцы могут начать переговоры по возобновлению и увеличению поставок газа из России. Он подчеркнул, что в европейских элитах уже сложился настрой на новые договоренности с Москвой и возобновление переговоров по поставкам энергоресурсов, однако пока они всерьез опасаются шантажа со стороны президента Украины Владимира Зеленского и недовольства со стороны США.