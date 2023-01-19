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НовостиЭкономика19 января 2023 13:41

Боррель спрогнозировал полный отказ Евросоюза от российских энергоресурсов до конца 2023 года

Венгрия станет исключением по политическим причинам, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Боррель спрогнозировал полный отказ Евросоюза от российских энергоресурсов до конца 2023 года

Боррель спрогнозировал полный отказ Евросоюза от российских энергоресурсов до конца 2023 года

Фото: REUTERS

Все страны Евросоюза, кроме, вероятно, Венгрии, полностью откажутся от энергоресурсов из России до конца этого года, полагает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам», – заявил глава европейской дипломатии в ходе трансляции на платформе Zoom.

По мнению Борреля, российская экономика в связи с санкциями ЕС «заплатит высокую цену» за боевые действия на Украине.

Между тем депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани высказал мнение, что страны ЕС в ближайшие месяцы могут начать переговоры по возобновлению и увеличению поставок газа из России. Он подчеркнул, что в европейских элитах уже сложился настрой на новые договоренности с Москвой и возобновление переговоров по поставкам энергоресурсов, однако пока они всерьез опасаются шантажа со стороны президента Украины Владимира Зеленского и недовольства со стороны США.