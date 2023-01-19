Мишустин: российская экономика работает в нестандартных условиях, но справляется с вызовами

Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Экономика России работает в нестандартных условиях, но справляется со всеми вызовами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего выступления на Российско-туркменском бизнес-форуме.

"В настоящее время мы все работаем в нестандартных условиях. Идет переформатирование глобальной финансово-экономической архитектуры. Привычные механизмы уже не срабатывают… На нашу страну и тех, кто хочет развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление", - подчеркнул Мишустин.

При этом, по словам премьер-министра, "прошлый год показал, что у России получается справляться с новыми вызовами".

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделило около 8,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку. Премьер напомнил, что многодетные семьи имеют право воспользоваться одной из программ льготного кредитования - семейной, дальневосточной или льготной ипотекой.