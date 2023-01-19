Россия проверяет информацию о помощи ОБСЕ Украине в подготовке силовых акций против жителей Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия в настоящее время проверяет сообщения о том, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе помогали Украине подготавливать силовые акции в Донбассе.

«Мы сейчас проверяем сведения, которые в последние месяцы всплыли в ходе осуществления специальной военной операции, которые дают основание подозревать, что некоторые сотрудники СММ по сути дела помогали украинскому режиму в подготовке и проведении силовых акций против гражданского населения», – сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ОБСЕ объяснить, чем занималась ее Специальная мониторинговая миссия в Донбассе с 2014 года. Кроме того заявила, что сотрудники СММ ОБСЕ занимались в Донбассе преступной деятельностью.