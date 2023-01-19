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НовостиПолитика19 января 2023 13:59

Лавров: Россия будет делать все, чтобы в НАТО и Евросоюзе “протрезвели”

Им следует отказаться от “колониальных иллюзий”, подчеркнул глава МИД РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Россия будет предпринимать все, чтобы коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее "протрезвели" и отказались от "колониальных иллюзий", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Говоря о действиях западных стран, разрушительных для мирового порядка, Лавров выразил надежду на скорейшее "отрезвление" коллег.

"Надеюсь, что отрезвление придет… мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели", - заявил он в Минске по итогам переговоров с руководителем МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Также Лавров отметил, что Россия разделяет надежды Белоруссии на то, что на Западе осознают тупиковость своей политики на европейском континенте, но в настоящее время признаков здравомыслия "по ту сторону баррикад" не видно.

Ранее Сергей Лавров выразил мнение, что Запад ввел санкции против России в расчете на революцию в стране с последующим смещением политического руководства.