Лавров: Россия будет делать все, чтобы в НАТО и Евросоюзе “протрезвели”

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия будет предпринимать все, чтобы коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее "протрезвели" и отказались от "колониальных иллюзий", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Говоря о действиях западных стран, разрушительных для мирового порядка, Лавров выразил надежду на скорейшее "отрезвление" коллег.

"Надеюсь, что отрезвление придет… мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели", - заявил он в Минске по итогам переговоров с руководителем МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Также Лавров отметил, что Россия разделяет надежды Белоруссии на то, что на Западе осознают тупиковость своей политики на европейском континенте, но в настоящее время признаков здравомыслия "по ту сторону баррикад" не видно.

Ранее Сергей Лавров выразил мнение, что Запад ввел санкции против России в расчете на революцию в стране с последующим смещением политического руководства.