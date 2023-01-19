В Еврокомиссии спрогнозировали сохранение повышенных цен на энергию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на ископаемые виды топлива в Европе пока останутся на повышенном уровне, об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«У нас повышенные цены на энергию», - заявил Домбровскис.

Он отметил, что прогнозируется, что цены на ископаемые виды топлива останутся повышенными.

Домбровскис добавил, что поэтому Евросоюзу «нужны целенаправленные меры для снижения цен».

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года чешский европарламентарий Томаш Здеховский отмечал, что в ЕС все чаще звучат опасения из-за ситуации с энергоносителями и обратил внимание на рост цен и, как следствие, подорожание стоимости проживания в ЕС.

Он подчеркивал, что кризис усугубляется. Это подтверждали цифры: на немецкой бирже стоимость поставки энергоносителей увеличилась на 340% - до 650 евро за МВт⋅ч. В Нидерландах ситуация тоже критичная – прирост составил 200% - до 280 евро за МВт⋅ч.

Здеховский отмечал, что только скорректированные действия помогут европейцам «коренным образом смягчить скачки цен».

Помимо этого, он напомнил, что есть альтернатива – использование невозобновляемых источников энергии, что тоже поможет частично компенсировать растущие цены.