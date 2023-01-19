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НовостиПолитика19 января 2023 14:05

Рогов заявил о локальном наступлении российских войск в Запорожской области

Член совета администрации Запорожской области Рогов заявил, что ВСУ отошли на запасные рубежи в районе города Орехов
Владимир РОМАНЕНКО
Член совета администрации Запорожской области Рогов заявил, что ВСУ отошли на запасные рубежи в районе города Орехов

Член совета администрации Запорожской области Рогов заявил, что ВСУ отошли на запасные рубежи в районе города Орехов

Фото: REUTERS

Российские войска приступили к локальному наступлению в районе города Орехов Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Наши войска перешли в локальное наступление в районе города Орехов, который пока временно оккупирован украинскими боевиками", - сказал он, уточнив, что линия фронта на ореховском участке была немного сдвинута, а украинские войска вынужденно отошли на запасные рубежи.

По его словам, ВС РФ удерживают занятые позиции, и границы подконтрольных России территорий постепенно расширяются.

Ранее Владимир Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины приступили к строительству фортификационной линии в Запорожской области. По его словам, ВСУ готовятся к обороне подконтрольной части региона.

По его словам, ВСУ возводят несколько линий обороны, в том числе и ближайший пригород Запорожья, что свидетельствует о резком изменении тактики. Рогов отметил, что до недавних пор ВСУ готовились лишь к наступлению.