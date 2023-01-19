Швеция отправит Украине военную помощь на 419 миллионов долларов Фото: REUTERS

Власти Швеции намерены направить Украине новый пакет военной помощи на сумму 419 миллионов долларов, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

По информации Aftonbladet, речь идет о поставках бронетранспортеров Stridsfordon 90 и самоходных артиллерийских установок Archer. Кроме того, Стокгольм направит Киеву противотанковые управляемые ракеты NLAW, машины для разминирования и стрелковое оружие.

Отмечается, что все это вооружение хранилось на военных складах Швеции в течение нескольких лет, поэтому ему потребовалась модернизация.

В мае власти Швеции заявили о намерении нарастить военную поддержку Украины.

Тем временем Эстония объявила о крупнейшем с начала российский спецоперации пакет военной помощи Украине. Его объем составит 113 миллионов евро. Новый пакет включает гаубицы, снаряды, машины поддержки артиллерии и гранатометы.