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НовостиПолитика19 января 2023 14:19

Швеция отправит Украине военную помощь на 419 миллионов долларов

Речь идет о бронетранспортерах Stridsfordon 90 и САУ Archer
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Швеция отправит Украине военную помощь на 419 миллионов долларов

Швеция отправит Украине военную помощь на 419 миллионов долларов

Фото: REUTERS

Власти Швеции намерены направить Украине новый пакет военной помощи на сумму 419 миллионов долларов, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

По информации Aftonbladet, речь идет о поставках бронетранспортеров Stridsfordon 90 и самоходных артиллерийских установок Archer. Кроме того, Стокгольм направит Киеву противотанковые управляемые ракеты NLAW, машины для разминирования и стрелковое оружие.

Отмечается, что все это вооружение хранилось на военных складах Швеции в течение нескольких лет, поэтому ему потребовалась модернизация.

В мае власти Швеции заявили о намерении нарастить военную поддержку Украины.

Тем временем Эстония объявила о крупнейшем с начала российский спецоперации пакет военной помощи Украине. Его объем составит 113 миллионов евро. Новый пакет включает гаубицы, снаряды, машины поддержки артиллерии и гранатометы.