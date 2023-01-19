Украинский диверсант, готовивший покушение на замглаву Херсонской области, признал свою вину Фото: REUTERS

Один из шести украинских диверсантов, готовивших покушение на первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, признал свою вину, об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

«Мои действия были – закладывать взрывные устройства и нажимать, приводить к взрывному действию. Два взрыва – это Кульчак Сергей и Булюк В. В., замглавы военно-гражданской администрации», - привел представитель экстренных служб слова одного из задержанных.

Представитель отметил, что задержанные рассказали силовикам о своем кураторе из СБУ и назвали места, где находятся три схрона с оружием, размещенные ими на Херсонщине.

Кроме того, он подчеркнул, что также арестованы по подозрению в причастности к действиям этой группы местные жители, занимавшиеся ее снабжением и передававшие противнику информацию о перемещении российских сил.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года полицейские в Херсонской области задержали двоих мужчин, которые передавали ВСУ сведения о передвижениях российских военных.

В сообщении указывалось, что 32-летний местный житель задержан еще 11 января 2023 года в Геническе. В его смартфоне найдена переписка, которая подтверждает передачу Киеву данных о расположении личного состава, техники и блокпостов российских Вооруженных сил.

Кроме того, второй шпион написал явку с повинной в селе Коханы Скадовского района. Мужчина признался, что около 10 раз пересылал знакомому из ВСУ сведения о перемещении и дислокации российских военнослужащих.

Ранее ФСБ заявила о задержании в ряде российских регионов россиян, которых подозреваю в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Сообщалось о задержаниях в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Против задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже.