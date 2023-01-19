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НовостиПолитика19 января 2023 14:28

Украинский диверсант, готовивший покушение на замглаву Херсонской области, признал свою вину

Один из шести диверсантов признал вину
Сергей ГАПЧУК
Украинский диверсант, готовивший покушение на замглаву Херсонской области, признал свою вину

Украинский диверсант, готовивший покушение на замглаву Херсонской области, признал свою вину

Фото: REUTERS

Один из шести украинских диверсантов, готовивших покушение на первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, признал свою вину, об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

«Мои действия были – закладывать взрывные устройства и нажимать, приводить к взрывному действию. Два взрыва – это Кульчак Сергей и Булюк В. В., замглавы военно-гражданской администрации», - привел представитель экстренных служб слова одного из задержанных.

Представитель отметил, что задержанные рассказали силовикам о своем кураторе из СБУ и назвали места, где находятся три схрона с оружием, размещенные ими на Херсонщине.

Кроме того, он подчеркнул, что также арестованы по подозрению в причастности к действиям этой группы местные жители, занимавшиеся ее снабжением и передававшие противнику информацию о перемещении российских сил.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года полицейские в Херсонской области задержали двоих мужчин, которые передавали ВСУ сведения о передвижениях российских военных.

В сообщении указывалось, что 32-летний местный житель задержан еще 11 января 2023 года в Геническе. В его смартфоне найдена переписка, которая подтверждает передачу Киеву данных о расположении личного состава, техники и блокпостов российских Вооруженных сил.

Кроме того, второй шпион написал явку с повинной в селе Коханы Скадовского района. Мужчина признался, что около 10 раз пересылал знакомому из ВСУ сведения о перемещении и дислокации российских военнослужащих.

Ранее ФСБ заявила о задержании в ряде российских регионов россиян, которых подозреваю в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Сообщалось о задержаниях в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Против задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже.