Focus.de: США снабжают Украину оружием в долг ради наживы Фото: REUTERS

Активные действия Соединенных Штатов по снабжению Украины военной техникой и финансами совсем не бескорыстны, полагает автор немецкого журнала Focus Габор Штайнгарт.

На фоне смены замглавы минобороны Германии и усиленного давления на немецкие власти автор напомнил, что Соединенные Штаты заинтересованы в Украине только как в способе обогащения.

"Примерно 23 миллиарда долларов США на военную поддержку не потрачены впустую. В законе отмечается, что "любой оборонный заем или аренда Правительству Украины подлежит возврату, возмещению и погашению"...”, - отметил Штайнгарт.

Ранее сообщалось, что США поставят на Украину БМП Bradley, а Германия - БМП Marder и батарею ЗРК Patriot. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора Байдена и Шольца.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 января 2023 года публикует сайт KP.RU.