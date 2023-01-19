Вице-премьер Новак рассчитывает на снижение дисконта на российскую нефть Фото: REUTERS

Дисконт на российскую нефть в последнее время увеличился, но должен сократиться по мере стабилизации ситуации на рынке, заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Сейчас несколько увеличился дисконт по отношению к нашей нефти. Это естественно, потому что покупатели закладывают риски, но с учетом стабилизации ситуации мы думаем, что этот дисконт должен уменьшаться», – сказал вице-премьер журналистам.

Как отметил зампред правительства РФ, экспортеры российской нефти сегодня прорабатывают необходимые логистические маршруты и решают вопросы страхования.

Как писал сайт KP.RU, ранее Новак заявил, что дисконт на российскую нефть увеличился в январе 2023 года из-за подорожания фрахта, то есть платы за перевозку груза морским путем. По его мнению, эта ситуация будет временной, и скидка в дальнейшем уменьшится.